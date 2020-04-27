В Симферополе завершился отопительный сезон

27 Апр 2020 2020-04-27T18:59:48+03:00

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В Симферополе отключили отопление. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Постановление об окончании отопительного сезона опубликовали на официальном портале.

- Среднесуточная температура воздуха превышает 8 градусов уже более пяти дней. В соответствии с действующими нормативами подача теплоносителя в многоквартирные дома и на объекты социальной инфраструктуры будет прекращена, - пояснил замглавы администрации Анатолий Русин.

Он также предупредил горожан, что в течение нескольких дней могут быть перебои с подачей горячей воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU