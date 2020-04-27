2020-04-27T18:59:02+03:00
Общество

Ученые опубликовали снимки теплохода «Армения», лежащего на дне Черного моря со времен войны

Надстройки и палубы имеют ужасающие следы разрушений [видео]
Надежда ДАЦЮК
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Фото: ЦПИ РГОФото: ЦПИ РГО
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С помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата участники экспедиции Русского географического общества сделали фото и видео с затонувшего в 1941 году в Черном море теплохода «Армения».

Исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин сообщил, что надстройки и палубы имеют ужасающие следы разрушений - леерные ограждения и другие вертикальные элементы вывернуты наружу. Эксперт предположил, что это последствия взрывов авиабомб.

Также ученые сделали выводы, что судно затонуло стремительно. Это показывают найденные иллюминаторы, которые были вдавлены внутрь судна. Объект не раскололся на части, стоит на ровном киле курсом 220 единым фрагментом.

Корпус судна не имеет очевидных пробоин, он покрыт слоем ила. Теплоход обнаружили примерно в 18 милях от берега в середине апреля 2020 года, ранее же все попытки были безуспешными.

О теплоходе "Армения".Видео: Русское географическое общество

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ИСТОЧНИК KP.RU

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