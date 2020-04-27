Крым получил портативную лабораторию, способную выявить коронавирус за 30 минут
В Крым из Татарстана доставили портативную мини-лабораторию для экспресс-диагностики на наличие коронавирусной инфекции.
- Лаборатория предназначена для быстрого выявления коронавируса, время проведения теста - 30 минут, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
- Это действительно уникальное высокотехнологичное оборудование, оно передано в Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе.
Портативная мини-лаборатория предназначена для быстрого выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале методом изотермической амплификации в режиме реального времени из мазков, взятых со слизистой носоглотки и ротоглотки пациента, и мокроты.
Средняя производительность работы лаборатории «на потоке» – 20 образцов в час. Для работы с мини-лабораторией привлекается 1 лаборант, прошедший обучение.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»