Крым получил портативную лабораторию, способную выявить коронавирус за 30 минут

27 Апр 2020 2020-04-27T19:13:05+03:00

Экспресс-лаборатория способна делать до 20 исследований в час. Фото: пресс-служба главы Крыма

Тестирование может проводить всего один лаборант

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В Крым из Татарстана доставили портативную мини-лабораторию для экспресс-диагностики на наличие коронавирусной инфекции.

- Лаборатория предназначена для быстрого выявления коронавируса, время проведения теста - 30 минут, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Это действительно уникальное высокотехнологичное оборудование, оно передано в Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе.

Портативная мини-лаборатория предназначена для быстрого выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале методом изотермической амплификации в режиме реального времени из мазков, взятых со слизистой носоглотки и ротоглотки пациента, и мокроты.

Средняя производительность работы лаборатории «на потоке» – 20 образцов в час. Для работы с мини-лабораторией привлекается 1 лаборант, прошедший обучение.

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ИСТОЧНИК KP.RU