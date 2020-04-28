Погода в Крыму на 28 апреля: сухо и тепло до +18

28 Апр 2020 2020-04-28T06:24:07+03:00

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28 апреля на Крымском полуострове вполне комфортный день, но в силе штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°.

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ИСТОЧНИК KP.RU