Погода в Крыму на 28 апреля: сухо и тепло до +18
28 апреля на Крымском полуострове вполне комфортный день, но в силе штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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