Злостный нарушитель ПДД в Крыму будет бесплатно выполнять общественные работы
Сотрудники ДПС остановили автомобиль с 47-летним жителем Ленинского района Крыма. Подозрение вызвало состояние водителя – гражданин был нетрезв.
Мужчина отказался от процедуры проверки на состояние алкогольного опьянения, потому что якобы принимал лекарственные препараты, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
После проверки водителя в базе данных Госавтоинспекции выяснилось, что мужчина имеет 12 штрафов на общую сумму более 12 тысяч рублей.
За нарушение по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный законодательством) мужчине назначили наказание в виде 240 часов обязательных общественных работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU