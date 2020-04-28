2020-04-28T09:18:03+03:00
Общество

Злостный нарушитель ПДД в Крыму будет бесплатно выполнять общественные работы

За двенадцать неоплаченных штрафов мужчина получил 240 часов обязательных работ
Анна БУГОРКОВА
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Полицейские привлекли нарушителя к ответственностиПолицейские привлекли нарушителя к ответственностиФото: Анастасия ЖУКОВА
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Сотрудники ДПС остановили автомобиль с 47-летним жителем Ленинского района Крыма. Подозрение вызвало состояние водителя – гражданин был нетрезв.

Мужчина отказался от процедуры проверки на состояние алкогольного опьянения, потому что якобы принимал лекарственные препараты, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

После проверки водителя в базе данных Госавтоинспекции выяснилось, что мужчина имеет 12 штрафов на общую сумму более 12 тысяч рублей.

За нарушение по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный законодательством) мужчине назначили наказание в виде 240 часов обязательных общественных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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