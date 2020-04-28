2020-04-28T09:35:21+03:00
Общество

В ГИБДД разъяснили, как можно проехать в другой регион в период самоизоляции

Полиция рекомендует совершать поездки только в случаи крайней необходимости
Анна БУГОРКОВА
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В ГИБДД рассказали о правилах движения между регионамиВ ГИБДД рассказали о правилах движения между регионамиФото: Анастасия ЖУКОВА
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Можно ли из одного региона страны на личном транспорте въехать в другой? В ГИБДД опубликовали свои разъяснения.

На данный момент в большинстве регионов на проезд транзитного транспорта ограничений нет, сообщает пресс-центр МВД России. Все ограничения вводят местные власти, поэтому перед поездкой рекомендуют изучить всю информацию на официальных сайтах органов власти тех регионов, через которые пройдет маршрут.

Госавтоинспекция просит совершать поездки только в случаи крайней необходимости. При себе важно иметь документы удостоверяющие личность, а также справки, которые дают повод посетить другой регион: о временной регистрации в другом городе, трудовой договор и прочее. Гражданам рекомендуют взять с собой и справку о том, что человек не инфицирован и не является носителем вируса.

Кроме того граждане, которые планируют в ближайшее время регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов или обмен водительских удостоверений, Госавтоинспекция рекомендует принимать решения с учетом обстановки, складывающейся в регионе проживания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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