Капитан полиции спаивал крымчан опасным и дорогим алкоголем

28 Апр 2020 2020-04-28T10:08:30+03:00

Если вина сотрудника МВД будет доказана, его ждет суд. Фото: Анастасия ЖУКОВА

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В Старом Крыму капитан полиции нашел себе необычную подработку: сотрудник МВД продавал своим землякам самодельный алкоголь. Бормотуха была не дешевой - 1200 рублей за пол-литра.

Оперативника, который порочил честь мундира, сотрудники собственной безопасности заприметили еще марте. Дважды подослали к нему тайного покупателя и собрали достаточно доказательств его вины.

Как удалось выяснить КП-Крым, первичная судебная экспертиза показала, что капитан полиции не просто спаивал соседей, но и ставил под угрозу их жизни. Самодельный алкоголь содержал токсические примеси, среди которых, например, ацетон, этиловый эфир муравьиной кислоты и этиловый эфир бутановой кислоты.

Это доказывало, что полицейский торгует не самогоном, а опасной для жизни смесью. Вот только где капитан брал эту бормотуху – пока не известно.

Детали бутлегерства в Старом Крыму выяснит служебная проверка. Часть материалов уже передана следователям. А сам капитан может попасть под 238 статью уголовного кодекса за сбыт товаров и продукции не отвечающих требованиям безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU