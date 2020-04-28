2020-04-28T10:08:30+03:00
Происшествия

Капитан полиции спаивал крымчан опасным и дорогим алкоголем

Теперь полицейскому грозит статья уголовного кодекса [эксклюзив kp]
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Если вина сотрудника МВД будет доказана, его ждет суд.Если вина сотрудника МВД будет доказана, его ждет суд.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Старом Крыму капитан полиции нашел себе необычную подработку: сотрудник МВД продавал своим землякам самодельный алкоголь. Бормотуха была не дешевой - 1200 рублей за пол-литра.

Оперативника, который порочил честь мундира, сотрудники собственной безопасности заприметили еще марте. Дважды подослали к нему тайного покупателя и собрали достаточно доказательств его вины.

Как удалось выяснить КП-Крым, первичная судебная экспертиза показала, что капитан полиции не просто спаивал соседей, но и ставил под угрозу их жизни. Самодельный алкоголь содержал токсические примеси, среди которых, например, ацетон, этиловый эфир муравьиной кислоты и этиловый эфир бутановой кислоты.

Это доказывало, что полицейский торгует не самогоном, а опасной для жизни смесью. Вот только где капитан брал эту бормотуху – пока не известно.

Детали бутлегерства в Старом Крыму выяснит служебная проверка. Часть материалов уже передана следователям. А сам капитан может попасть под 238 статью уголовного кодекса за сбыт товаров и продукции не отвечающих требованиям безопасности.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улицах Крыма поймали 241 нарушителя режима самоизоляции
Коронавирус в Крыму: 15 заболевших готовятся к выписке из стационаров
Капитан полиции спаивал крымчан опасным и дорогим алкоголем
В Крыму выявили еще 9 зараженных коронавирусом
В ГИБДД разъяснили, как можно проехать в другой регион в период самоизоляции
Злостный нарушитель ПДД в Крыму будет бесплатно выполнять общественные работы
В Крыму презентовали фильм про концлагерь «Красный»
Погода в Крыму на 28 апреля: сухо и тепло до +18
Крым получил портативную лабораторию, способную выявить коронавирус за 30 минут
Ученые опубликовали снимки теплохода «Армения», лежащего на дне Черного моря со времен войны
В Симферополе завершился отопительный сезон
Индекс уровня самоизоляции в Крыму на 27 апреля 2020: На улицах много людей
В Симферополе, Симферопольском районе и Севастополе 28 апреля частично отключат электричество
В Крыму семьи безработных получат по 6 тысяч рублей на каждого ребенка
В Крыму на время карантина размер зарплаты измениться не может
Работающим пенсионерам Крыма можно не рассчитывать на господдержку
В евпаторийский обсерватор запущены прямые автобусные рейсы