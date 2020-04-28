На улицах Крыма поймали 241 нарушителя режима самоизоляции

28 Апр 2020 2020-04-28T10:31:25+03:00

На них составлены административные протоколы

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За сутки на крымских улицах правоохранители задержали 241 нарушителя режима самоизоляции. На них составлены протоколы.

- Также на улицах мы выявили 160 пожилых лиц, их проанкетировали и отправили домой. Патрули обнаружили 18 гуляющих подростков. На их родителей составлены административные протоколы, - уточнил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

Кроме того, пограничники составили протокол на женщину, которая хотела пересечь границу в пункте пропуска Армянск. Ее поместили в обсерватор.

Напомним, что до 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности по коронавирусу.

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ИСТОЧНИК KP.RU