Крымские медики получат президентские выплаты за работу с зараженными коронавирусом до конца недели

28 Апр 2020 2020-04-28T11:01:00+03:00

Врачи сейчас, можо сказать, на фронте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Республика уже получила первый транш в 6,5 миллионов рублей

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Крымские медики, работающие «на передовой» борьбы с коронавирусом, получат обещанные президентом надбавки к зарплате до конца этой недели.

По словам вице-премьера РК Елены Романовской, уже заключено соглашение по первому траншу средств из федерального бюджета – это 6,5 миллионов рублей, которые распределят между сотрудниками 18 медучреждений. Эти деньги уже перечислили в регион. Соглашение по второму траншу тоже подписано, средства скоро поступят.

- Сегодня будут заключаться соглашения со всеми медицинскими организациями, участвующими в этом процессе, и деньги будут перенаправлены для выплаты заработной платы, - отметила Елена Романовская.

Она добавила, что списки медперсонала, которые контактировали с зараженными, согласовывает Минздрав РК. Деньги получат не только работники больниц, но и сотрудники обсерваторов, для них выделили средства из бюджета республики.

- Министр [здравоохранения РК] сегодня утром уверил, что до конца недели все средства, которые выделены, будут выплачены медикам, - заключила Романовская.

- Под личный контроль, Елена Васильевна, - подчеркнул глава РК Сергей Аксенов. – Доложите.

Напомним, в Крыму зарегистрировано 79 случаев заражения коронавирусом. Три больницы закрыты на карантин из-за вспышек заболевания. Места в обсерваторах, где находятся люди, контактировавшие с больными, заканчиваются.

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ИСТОЧНИК KP.RU