На границе Крыма с Украиной оштрафовали женщину за отказ ехать в обсерватор

28 Апр 2020 2020-04-28T11:32:06+03:00

Ее принудительно поместили в обсерватор и составили протокол

Изменить размер текста: A A

В пункте пропуска «Армянск» крымские полицейские задержали и оштрафовали женщину, которая отказалась ехать в обсерватор.

- Составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) на границе в Армянске. Женщина отказывалась выполнять постановление Роспотребнадзора. Протокол составлен, и совместно с Роспотребнадзором она все равно доставлена в обсерватор, - сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

По его словам, полицейские за сутки проверили 292 лица по месту жительства, нарушений не нашли. 241 человек находился на улицы без причины. Против них составлены протоколы. Кроме того, правоохранители отправили по домам 160 пожилых людей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU