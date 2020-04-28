Крымчане голосуют за открытие салонов красоты и строительных магазинов

28 Апр 2020 2020-04-28T11:51:38+03:00

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Крымчане голосуют за открытие салонов красоты, строительных и мебельных магазинов. Об этом свидетельствуют промежуточные итоги онлайн-опроса, проводимого Министерством экономического развития РК,

В голосовании приняли участие более 25 тысяч человек.

- В первой тройке сфер, в открытии которых заинтересованы жители республики, оказались: торговля строительными материалами и мебелью, а также услуги салонов красоты, – рассказала вице-премьер Ирина Кивико. На четвертом месте – услуги по ремонту техники, компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, в том числе, ремонт одежды и обуви, стирке и химической чистке изделий. 8% голосов отдали за магазины автозапчастей. У

слуги в области фотографии, работы в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, а еще кадастровые работы набрали по 3%. Наиболее нужные предприятия будут работать в режиме «повышенной готовности».

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ИСТОЧНИК KP.RU