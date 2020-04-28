Крымчанину грозит тюрьма за ложный звонок о минировании вокзала
Симферополец в декабре 2019 года позвонил в службу «112» и сообщил о минировании железнодорожного вокзала. Информация оказалась ложной, а сам «шутник» - в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но это не освобождает его от уголовной ответственности за общественно опасную шутку.
Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве).
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Симферополя. Крымчанину грозит до пяти лет тюрьмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU