Приехавших в Крым граждан Украины до обсерваторов будет вести полиция

28 Апр 2020 2020-04-28T12:35:09+03:00

Все въезжаюшие из-за границы в Крым подлежат обязательной изоляции в обсерваторе на 14 дней. Фото: пресс-служба администрации Керчи

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Автобусы с гражданами РФ, которые прибывают в Крым с территории Украины, от границы до обсерватора будет сопровождать сотрудник полиции.

Такая договоренность достигнута между республиканскими подразделениями Роспотребнадзора и МВД.

- Бывают случаи, когда люди ведут себя неадекватно, пытаются из автобуса скрыться и, чтобы этого не случилось, и они были доставлены до конечной точки, мы с министерством отработали этот вопрос и в каждом автобусе будет сотрудник МВД, - сообщил замруководителя территориального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

Накануне государственную границу через пункты пропуска пересекли 13 человек. Всем им вручены постановления об изоляции в условиях обсерватора на две недели.

Однако в пункте «Армянск» женщина отказывалась выполнять предписание Роспотребнадзора. Сотрудники полиции составили на не протокол по части 2 ст 6.3. КоАП, по которой штраф составляет от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, и доставили в обсерватор.

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ИСТОЧНИК KP.RU