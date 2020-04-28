Приехавших в Крым граждан Украины до обсерваторов будет вести полиция
Автобусы с гражданами РФ, которые прибывают в Крым с территории Украины, от границы до обсерватора будет сопровождать сотрудник полиции.
Такая договоренность достигнута между республиканскими подразделениями Роспотребнадзора и МВД.
- Бывают случаи, когда люди ведут себя неадекватно, пытаются из автобуса скрыться и, чтобы этого не случилось, и они были доставлены до конечной точки, мы с министерством отработали этот вопрос и в каждом автобусе будет сотрудник МВД, - сообщил замруководителя территориального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
Накануне государственную границу через пункты пропуска пересекли 13 человек. Всем им вручены постановления об изоляции в условиях обсерватора на две недели.
Однако в пункте «Армянск» женщина отказывалась выполнять предписание Роспотребнадзора. Сотрудники полиции составили на не протокол по части 2 ст 6.3. КоАП, по которой штраф составляет от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, и доставили в обсерватор.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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