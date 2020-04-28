2020-04-28T12:52:09+03:00
Общество

В городах Крыма появятся портреты ветеранов Великой Отечественной

Проект реализует Молодежный парламент Крыма
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Такие портреты появятся в 7 городах Крыма. Фото: Молодежный парламент РК.Такие портреты появятся в 7 городах Крыма. Фото: Молодежный парламент РК.
Изменить размер текста:

Ко Дню Победы на центральных улицах семи городов Крыма появятся портреты ветеранов Великой Отечественной войны – наших земляков.

Проект «Крымчане в войне» инициирован Молодежным парламентом республики. В рамках этой акции портреты появятся на улицах Евпатории, Ялты, Алушты, Симферополя, Феодосии, Судака и Керчи.

- Внимание к ветеранам Великой Отечественной войны не закончится после 9 мая. Как только ситуация с пандемией будет стабилизирована, молодежь продолжит навещать и помогать ветеранам, - заявил председатель Молодежного парламента Республики Крым Максим Покатаев.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больную коронавирусом 95-летнюю бабушку возили по трем больницам Крыма
В конце мая Симферополь начнет получать пресную воду из двух водозаборов
Власти Симферополя рассказали, сколько нужно денег на реконструкцию набережной Салгира
В Крыму начали принимать заявления на выплаты безработным родителям
В Керчи прошла репетиция авиационной части Парада Победы
В городах Крыма появятся портреты ветеранов Великой Отечественной
Приехавших в Крым граждан Украины до обсерваторов будет вести полиция
Крымчанину грозит тюрьма за ложный звонок о минировании вокзала
Крымчане голосуют за открытие салонов красоты и строительных магазинов
На границе Крыма с Украиной оштрафовали женщину за отказ ехать в обсерватор
Крымские медики получат президентские выплаты за работу с зараженными коронавирусом до конца недели
Глава Кировского района Крыма выписала себе премию на полмиллиона?
На улицах Крыма поймали 241 нарушителя режима самоизоляции
Коронавирус в Крыму: 15 заболевших готовятся к выписке из стационаров
Капитан полиции спаивал крымчан опасным и дорогим алкоголем
В Крыму выявили еще 9 зараженных коронавирусом
В ГИБДД разъяснили, как можно проехать в другой регион в период самоизоляции
Злостный нарушитель ПДД в Крыму будет бесплатно выполнять общественные работы
В Крыму презентовали фильм про концлагерь «Красный»
Погода в Крыму на 28 апреля: сухо и тепло до +18
Крым получил портативную лабораторию, способную выявить коронавирус за 30 минут
Ученые опубликовали снимки теплохода «Армения», лежащего на дне Черного моря со времен войны
В Симферополе завершился отопительный сезон
Индекс уровня самоизоляции в Крыму на 27 апреля 2020: На улицах много людей
В Симферополе, Симферопольском районе и Севастополе 28 апреля частично отключат электричество
В Крыму семьи безработных получат по 6 тысяч рублей на каждого ребенка
В Крыму на время карантина размер зарплаты измениться не может
Работающим пенсионерам Крыма можно не рассчитывать на господдержку
В евпаторийский обсерватор запущены прямые автобусные рейсы