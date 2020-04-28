В городах Крыма появятся портреты ветеранов Великой Отечественной

28 Апр 2020 2020-04-28T12:52:09+03:00

Такие портреты появятся в 7 городах Крыма. Фото: Молодежный парламент РК.

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Ко Дню Победы на центральных улицах семи городов Крыма появятся портреты ветеранов Великой Отечественной войны – наших земляков.

Проект «Крымчане в войне» инициирован Молодежным парламентом республики. В рамках этой акции портреты появятся на улицах Евпатории, Ялты, Алушты, Симферополя, Феодосии, Судака и Керчи.

- Внимание к ветеранам Великой Отечественной войны не закончится после 9 мая. Как только ситуация с пандемией будет стабилизирована, молодежь продолжит навещать и помогать ветеранам, - заявил председатель Молодежного парламента Республики Крым Максим Покатаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU