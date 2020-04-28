В городах Крыма появятся портреты ветеранов Великой Отечественной
Ко Дню Победы на центральных улицах семи городов Крыма появятся портреты ветеранов Великой Отечественной войны – наших земляков.
Проект «Крымчане в войне» инициирован Молодежным парламентом республики. В рамках этой акции портреты появятся на улицах Евпатории, Ялты, Алушты, Симферополя, Феодосии, Судака и Керчи.
- Внимание к ветеранам Великой Отечественной войны не закончится после 9 мая. Как только ситуация с пандемией будет стабилизирована, молодежь продолжит навещать и помогать ветеранам, - заявил председатель Молодежного парламента Республики Крым Максим Покатаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU