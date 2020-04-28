2020-04-28T13:23:47+03:00
Общество

Власти Симферополя рассказали, сколько нужно денег на реконструкцию набережной Салгира

Когда начнется третий этап работ, пока неизвестно
Анастасия ЖУКОВА
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Набережную Салгира полностью реконструируютНабережную Салгира полностью реконструируютФото: Анастасия ГОНЧАРОВА
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Третий этап реконструкции набережной Салгира в Симферополе потребует порядка 324 миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила глава администрации крымской столицы Елена Проценко.

- От гостиницы «Москва» в сторону объездной ялтинской русло реки почистили еще в рамках первого и второго этапа [реконструкции набережной], а благоустройство нужно продолжать. Приблизительная смета - 24 миллиона. Если мы идем от кинотеатра «Космос» до Евпаторийского шоссе, то там еще больше сумма нужна: ремонтные работы, чистка русла - около 300 миллионов, - уточнила Елена Проценко.

Она отметила, что сейчас трудно назвать дату начала работ, так как из-за режима всеобщей самоизоляции нам муниципальный бюджет легла дополнительная нагрузка, в частности, необходимо выделять средства на поддержку предпринимателей. При этом Елена Проценко заверила, что реконструкцию набережной обязательно завершат, уже есть предварительная смета и эскизные проекты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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