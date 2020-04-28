В Крыму начали принимать заявления на выплаты безработным родителям
В Крыму начали принимать заявления для назначения выплаты на детей одному из родителей, признанному после 1 апреля 2020 года безработным.
Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты республики, деньги будут выплачивать за счет бюджета Крыма.
Право на получение ежемесячной выплаты имеет один из родителей, которого признали безработным с 1 апреля этого года.
Начисление выплаты пройдет в апреле-июне 2020 года за фактическое количество дней безработицы со дня назначения пособия.
Документы для назначения выплаты нужно направить в электронном виде на официальный адрес электронной почты территориального подразделения ГКУ «Центр занятости населения».
Как уточняет «Крымское информационное агентство», документы должны быть направлены одним письмом с одновременным прикреплением всех необходимых файлов.
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ИСТОЧНИК KP.RU