В Крыму начали принимать заявления на выплаты безработным родителям

28 Апр 2020 2020-04-28T13:23:24+03:00

Документы нужно отправлять в электроном виде и одним письмом

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В Крыму начали принимать заявления для назначения выплаты на детей одному из родителей, признанному после 1 апреля 2020 года безработным.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты республики, деньги будут выплачивать за счет бюджета Крыма.

Право на получение ежемесячной выплаты имеет один из родителей, которого признали безработным с 1 апреля этого года.

Начисление выплаты пройдет в апреле-июне 2020 года за фактическое количество дней безработицы со дня назначения пособия.

Документы для назначения выплаты нужно направить в электронном виде на официальный адрес электронной почты территориального подразделения ГКУ «Центр занятости населения».

Как уточняет «Крымское информационное агентство», документы должны быть направлены одним письмом с одновременным прикреплением всех необходимых файлов.

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ИСТОЧНИК KP.RU