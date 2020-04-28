В конце мая Симферополь начнет получать пресную воду из двух водозаборов
Симферополь к концу мая получит дополнительную пресную воду из двух водозаборов - Вилинского и Ивановсого. Об этом сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко.
- Ситуация сочень сложная и скрыть невозможно - водохранилище мелеет и эта проблема существует, - подчеркнула она.
Накануне под председательством премьер-министра Юрия Гоцанюка прошло рабочее совещание, на котором обсуждался ремонт и реконструкция водовода от Вилинского водозабора. К концу мая начнется подача воды потребителям Симферополя.
- Параллельно по ФЦП идет строительство с Ивановского водозабора. Этот водовод тоже будет подключен до конца мая, - уточнила Проценко. - Думаю, что сроки нарушены не будут и 30 тысяч кубометров воды дойдут до Симферополя.
Напомним, ежесуточно столица Крыма потребляет 140-150 тысяч кубометров воды. Правительство Крыма рассматривает возможность введения на территории Симферополя, а также Симферопольского и Бахчисарайского районов почасового водоснабжения с полным отключением централизованной подачи горячей воды.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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