Около двух тысяч машин приехали через Крымский мост за минувшие сутки

28 Апр 2020 2020-04-28T14:13:24+03:00

В Крыму до 30 апреля действует режим повышенной готовности по коронавирусу

Изменить размер текста: A A

За сутки через Крымский мост приехало на полуостров 1855 машин. 25 из них не пропустили на блокпосту, сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

- 1855 единиц транспорта пересекло Крымский мост - 25 не впустили. На выезд 1931 единица транспорта, 11 не выпустили, - заявил Александр Смаглин.

Напомним, что в Крыму до 30 апреля действует режим повышенной готовности по коронавирусу. Все крымчане должны соблюдать самоизоляциюю. По данным Смаглина, полицейские за сутки проверили 292 лица по месту жительства, нарушений не нашли. 241 человек находился на улицы без причины. Против них составлены протоколы. Кроме того, правоохранители отправили по домам 160 пожилых людей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU