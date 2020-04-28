«Сносить не будем!»: В администрации Симферополя пообещали быстро оформить землю в Каменке

28 Апр 2020 2020-04-28T14:16:35+03:00

Многие жители до сих пор не могут воспользоваться «дачной амнистией» из-за бюрократических проволочек

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В администрации Симферополя успокоили жителей дачного массива Каменка: сносить дома чиновники не собираются, а всю землю обещают оперативно оформить, чтобы граждане могли узаконить свои дома согласно «дачной амнистии».

- По средам с 15.00 департамент развития муниципальной собственности двумя отделами будет отрабатывать проблемные вопросы Каменского массива, то есть оформление земли. Не должно быть недопониманий, не должно быть паники. Вы не брошены! – обратилась к местным жителям глава администрации Симферополя Елена Проценко. – Никто сносить дома не будет.

В настоящее время многие местные жители не могут узаконить свои дома и перевести их в статус жилых, потому что из-за проволочек чиновников тормозится оформление земельных участков.

В 80-х годах в Каменке появились садоводческие кооперативы, и массив не был жилым кварталом. Однако с 90-х годов все больше людей начали переезжать в Каменку на ПМЖ. Ввиду отсутствия официальной регистрации, водоснабжения и канализации жилье здесь было на порядок дешевле, чем в городе. С тех пор массив разросся и стал на 95% жилым. Официально он является частью Киевского района Симферополя, в Каменку ходит городской транспорт. Микрорайон частично газифицирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU