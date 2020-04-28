В этом году в Симферополе заасфальтируют 21 улицу

28 Апр 2020 2020-04-28T16:00:30+03:00

В этом году отреремонтируют 21 улицу Симферополя Фото: Анастасия ЖУКОВА

За два года все столичные улицы должны закатать в асфальт

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В это году в Симферополе будет отремонтирована 21 улица. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Проценко.

- Работа начаты уже по улицам Школьная, Парковая, Промышленная и в переулке Народный,- уточнила она.

По словам главы администрации, как только город получит дополнительное финансирование для ремонта улично-дорожной сети, будет определена очередность остальных улиц.

- Позиция главы республики такова, что в Симферополе за два года должны быть отремонтированы все улицы, - заверила Проценко.

Напомним, в перечне Минтранса Крыма на 2020 год запланирован ремонт 72 городских улиц Симферополя и 53 в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU