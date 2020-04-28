В этом году в Симферополе заасфальтируют 21 улицу
В это году в Симферополе будет отремонтирована 21 улица. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Проценко.
- Работа начаты уже по улицам Школьная, Парковая, Промышленная и в переулке Народный,- уточнила она.
По словам главы администрации, как только город получит дополнительное финансирование для ремонта улично-дорожной сети, будет определена очередность остальных улиц.
- Позиция главы республики такова, что в Симферополе за два года должны быть отремонтированы все улицы, - заверила Проценко.
Напомним, в перечне Минтранса Крыма на 2020 год запланирован ремонт 72 городских улиц Симферополя и 53 в 2021 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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