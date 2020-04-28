Первые многоуровневые парковки в Симферополе появятся возле онкодиспансера
Первые многоуровневые парковки в Симферополе за счет инвесторов появятся возле республиканского онкодиспансера. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Проценко.
- Вели встречи с потенциальными инвесторами, и они исследовали все потенциальные места для многоуровневых парковок - выбрали только два места. Это возле онкодиспансера, - сообщила Проценко. - Если мы для начала хотя бы там построим многоуровневые парковки, это будет здорово. Людей приезжает много и в саму больницу, и когда откроется мечеть будут востребованы парковочные места.
По словам главы администрации, еще 4 паркинга расположатся на территории жилого комплекса «Крымская роза».
Прежнее руководство города планировало возвести в Симферополе 6 многоуровневых и 8 обычных новых парковок. Под них были определены площадки в районе улицы Балаклавской, на Москольце (ближе к улице Ростовской), в районе Марьино. Две многоуровневых парковки были запланированы в центре Симферополя. Себестоимость одного паркоместа составляла около 500 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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