2020-04-28T16:42:08+03:00
Экономика

Первые многоуровневые парковки в Симферополе появятся возле онкодиспансера

Они рассчитаны на посетителей медучреждения и соборной мечети
Анна КИРИЕНКО
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Многоуровневых парковок в центре Симферополя не будетМногоуровневых парковок в центре Симферополя не будетФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Первые многоуровневые парковки в Симферополе за счет инвесторов появятся возле республиканского онкодиспансера. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Проценко.

- Вели встречи с потенциальными инвесторами, и они исследовали все потенциальные места для многоуровневых парковок - выбрали только два места. Это возле онкодиспансера, - сообщила Проценко. - Если мы для начала хотя бы там построим многоуровневые парковки, это будет здорово. Людей приезжает много и в саму больницу, и когда откроется мечеть будут востребованы парковочные места.

По словам главы администрации, еще 4 паркинга расположатся на территории жилого комплекса «Крымская роза».

Прежнее руководство города планировало возвести в Симферополе 6 многоуровневых и 8 обычных новых парковок. Под них были определены площадки в районе улицы Балаклавской, на Москольце (ближе к улице Ростовской), в районе Марьино. Две многоуровневых парковки были запланированы в центре Симферополя. Себестоимость одного паркоместа составляла около 500 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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