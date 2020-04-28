2020-04-28T16:54:51+03:00
Общество

В Симферополе построят еще три школы

Имеющихся учебных заведений не хватает
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Существующих школ крымской столице не хватаетСуществующих школ крымской столице не хватаетФото: Наталья Гоцанюк
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В Симферополе не хватает школ. Как сообщила глава администрации крымской столицы Елена Проценко, из сорока восьми общеобразовательных учреждения тридцать работают в две смены.

- Конечно, нам нужно строить школы, но здесь сложнее [чем с детскими садами]. Земли под это строительство надо больше, а ее, к сожалению, нет, - отметила Елена Проценко.

Тем не менее, в этом году начнут строительство трех общеобразовательных учреждений. Их планируют сдать в эксплуатацию через 2-3 года.

Кроме того, власти Симферополя выбрали пять земельных участков, где можно построить новые детские сады. Данные передали в Министерство строительства и архитектуры РК для принятия окончательных решений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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