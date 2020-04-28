Власти Симферополя решили пересмотреть обустройство площади Куйбышева

28 Апр 2020 2020-04-28T17:22:29+03:00

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Власти Симферополя решили пересмотреть проект благоустройства площади им. Куйбышева, сообщила глава горадминистрации Елена Проценко.

- Когда будет снят режим самоизоляции, завезем щебень, разровняем, и это будет спорная территория пока не выйдут из судов все торговые объекты, - сообщила Проценко. - Пока мы рассматриваем эскизные проекты на эту территорию, и все желающие могут присоединиться.

Проект благоустройства площади им. Куйбышева был согласован градостроительным советом крымской столицы еще в 2018 году. Его автор Кирилл Бабеев рассказал, что вся площадь подразумевается, как пространство для пешеходов. Въезд для автомобилей закроют, исключения только для спецтехники, которая поставляет товары в магазины. Принципиальной остается позиция архитектора и в том, чтобы не создавать там парковку.

Место снесенного торгового центра займет круговой замкнутый навес из металла. Под ним поставят скамьи и качели, а в центре расположится фонтан.

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ИСТОЧНИК KP.RU