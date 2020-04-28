2020-04-28T17:22:29+03:00
Общество

Власти Симферополя решили пересмотреть обустройство площади Куйбышева

Место скандального торгового центра засыпят щебнем
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Проект Кирилла Бабаеева был утвержден в 2018 году. Фото автораПроект Кирилла Бабаеева был утвержден в 2018 году. Фото автора
Изменить размер текста:

Власти Симферополя решили пересмотреть проект благоустройства площади им. Куйбышева, сообщила глава горадминистрации Елена Проценко.

- Когда будет снят режим самоизоляции, завезем щебень, разровняем, и это будет спорная территория пока не выйдут из судов все торговые объекты, - сообщила Проценко. - Пока мы рассматриваем эскизные проекты на эту территорию, и все желающие могут присоединиться.

Проект благоустройства площади им. Куйбышева был согласован градостроительным советом крымской столицы еще в 2018 году. Его автор Кирилл Бабеев рассказал, что вся площадь подразумевается, как пространство для пешеходов. Въезд для автомобилей закроют, исключения только для спецтехники, которая поставляет товары в магазины. Принципиальной остается позиция архитектора и в том, чтобы не создавать там парковку.

Место снесенного торгового центра займет круговой замкнутый навес из металла. Под ним поставят скамьи и качели, а в центре расположится фонтан.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «экономика»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ялтинский бизнес потратил 9 миллионов рублей на оборудование для больниц города
В Евпатории поднимут Знамя Победы над мемориальным комплексом «Красная горка»
Следком начал проверку из-за некачественных консерв в сухпайке сакских школьников
В Симферополе и Севастополе 29 апреля частично отключат электричество
Власти Симферополя берут разрешение на снос каждого дерева у премьер-министра республики
В центре Симферополя сносят торговые ларьки ради памятника Амет-Хан Султану
В Саках школьникам раздали сухпайки с негодными консервами
Власти Симферополя решили пересмотреть обустройство площади Куйбышева
В Симферополе построят еще три школы
Первые многоуровневые парковки в Симферополе появятся возле онкодиспансера
В этом году в Симферополе заасфальтируют 21 улицу
«Сносить не будем!»: В администрации Симферополя пообещали быстро оформить землю в Каменке
Около двух тысяч машин приехали через Крымский мост за минувшие сутки
Больную коронавирусом 95-летнюю бабушку возили по трем больницам Крыма
В конце мая Симферополь начнет получать пресную воду из двух водозаборов
Власти Симферополя рассказали, сколько нужно денег на реконструкцию набережной Салгира
В Крыму начали принимать заявления на выплаты безработным родителям
В Керчи прошла репетиция авиационной части Парада Победы
В городах Крыма появятся портреты ветеранов Великой Отечественной
Приехавших в Крым граждан Украины до обсерваторов будет вести полиция
Крымчанину грозит тюрьма за ложный звонок о минировании вокзала
Крымчане голосуют за открытие салонов красоты и строительных магазинов