В Саках школьникам раздали сухпайки с негодными консервами
Школьники в Саках получили от властей сухие пайки с рыбными консервами, которые не соответствуют сертификатам качества, сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.
- Речь идет о рыбных консервах «Сардина» крымского изготовителя ООО «Фортуна».
Совместно с родителями, руководством отдела образования города и поставщиком, я осуществил осмотр содержимого в банках и убедились в этом, - написал Овдиенко в своем Facebook.
Теперь по поручению главы города выдавать детям консервы перестали, а те, что успели раздать, изымут. Вместо консерв выдадут другие продукты, соответствующую стоимости сардин.
Что касается производителя, то его ждет проверка.
Фото: СОЦСЕТИ.
- Приношу свои личные извинения всем, кому пришлось столкнуться с данной проблемой, - заключил Овдиенко.
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ИСТОЧНИК KP.RU