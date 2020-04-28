В Саках школьникам раздали сухпайки с негодными консервами

28 Апр 2020 2020-04-28T17:25:07+03:00

Сухие пайки детям раздают на время удаленного обучения.

Изменить размер текста: A A

Школьники в Саках получили от властей сухие пайки с рыбными консервами, которые не соответствуют сертификатам качества, сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.

- Речь идет о рыбных консервах «Сардина» крымского изготовителя ООО «Фортуна».

Совместно с родителями, руководством отдела образования города и поставщиком, я осуществил осмотр содержимого в банках и убедились в этом, - написал Овдиенко в своем Facebook.

Теперь по поручению главы города выдавать детям консервы перестали, а те, что успели раздать, изымут. Вместо консерв выдадут другие продукты, соответствующую стоимости сардин.

Что касается производителя, то его ждет проверка.

Фото: СОЦСЕТИ.

- Приношу свои личные извинения всем, кому пришлось столкнуться с данной проблемой, - заключил Овдиенко.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU