2020-04-28T17:25:07+03:00
Общество

В Саках школьникам раздали сухпайки с негодными консервами

Теперь власти обещают забрать обратно выданные сардины
Никита ПОЛЬКО
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Сухие пайки детям раздают на время удаленного обучения.Сухие пайки детям раздают на время удаленного обучения.
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Школьники в Саках получили от властей сухие пайки с рыбными консервами, которые не соответствуют сертификатам качества, сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.

- Речь идет о рыбных консервах «Сардина» крымского изготовителя ООО «Фортуна».

Совместно с родителями, руководством отдела образования города и поставщиком, я осуществил осмотр содержимого в банках и убедились в этом, - написал Овдиенко в своем Facebook.

Теперь по поручению главы города выдавать детям консервы перестали, а те, что успели раздать, изымут. Вместо консерв выдадут другие продукты, соответствующую стоимости сардин.

Что касается производителя, то его ждет проверка.

Фото: СОЦСЕТИ.

Фото: СОЦСЕТИ.

- Приношу свои личные извинения всем, кому пришлось столкнуться с данной проблемой, - заключил Овдиенко.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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