В центре Симферополя сносят торговые ларьки ради памятника Амет-Хан Султану

28 Апр 2020 2020-04-28T17:43:09+03:00

Площадь под монумент освободят от НТО к 1 мая [фото]

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В Симферополе на кольце около Центрального рынка начался снос нестационарных торговых объектов. Предприниматели сами сносят свои ларьки ради установки на их месте памятника дважды Герою Советского Союза, летчику Амет-Хану Султану.

По словам начальника отдела управления торговли администрации города Ризы Мухтарова, власти нашли общий язык с бизнесом. Представители последнего согласились подвинуться, ведь им пообещали новые места под торговлю.

Более того, на площади будет снесен и рекламный щит. Его также уберет собственник. А вот властям придется спилить аварийное дерево на этом месте.

Площадь под памятник, уверят Мухтаров, освободят под памятник к 1 мая. Речь идет о месте в районе магазина оптики.

Памятник Амет-Хан Султану будет представлен в полный рост в форме советского летчика. Его стоимость – 10 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU