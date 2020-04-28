В центре Симферополя сносят торговые ларьки ради памятника Амет-Хан Султану
В Симферополе на кольце около Центрального рынка начался снос нестационарных торговых объектов. Предприниматели сами сносят свои ларьки ради установки на их месте памятника дважды Герою Советского Союза, летчику Амет-Хану Султану.
По словам начальника отдела управления торговли администрации города Ризы Мухтарова, власти нашли общий язык с бизнесом. Представители последнего согласились подвинуться, ведь им пообещали новые места под торговлю.
Более того, на площади будет снесен и рекламный щит. Его также уберет собственник. А вот властям придется спилить аварийное дерево на этом месте.
Площадь под памятник, уверят Мухтаров, освободят под памятник к 1 мая. Речь идет о месте в районе магазина оптики.
Памятник Амет-Хан Султану будет представлен в полный рост в форме советского летчика. Его стоимость – 10 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU