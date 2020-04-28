2020-04-28T18:05:17+03:00
Общество

В Симферополе и Севастополе 29 апреля частично отключат электричество

На полуострове идет ремонт электролиний
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Свет пропадет в дневное время.Свет пропадет в дневное время.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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29 апреля, в среду, часть Симферополя и Севастополя останется без света. Энергетики проводят ремонтные работы, поэтому и обесточат линии.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00

Каменский массив: садовые товарищества - Пневматик, Пневматик 2, Нерудник, Коммунальник, Радуга, Автомобилист, Автомобилист 1, Автомобилист 2, Вишневый Сад, Полет, Пчелка, Скала, Энергия, Шинник, Домо-строитель, Ягодка-Крым, Бодрость, Водник, Садо-вод, Изыскатель, Веселая Долина, Надежда, Мон-тажник ПМК-220, Полиграфист, Электрификатор, Мебельщик, Луч, Энергетик, Элита, Электрома-шевец, Энергетик, Луч, Табачный комбинат, Салгирка, Нерудник, Водник, Крымхлеб;

ул. Акъташ, 5;

ул. Девлет-Гирея, 1-31;

ул. Фенерли, 2-48 (чет), 1-45 (нечет);

ул. Вели Ибраимова, 1-47 (нечет);

ул. Акъ-Къая, 69-73.

СЕВАСТОПОЛЬ с 9.00 до 17.00:

ул. Севастопольская зона ЮБК 52,136, 49а,51, 53/143, 111;

зона ЮБК-24 21,23; 22,24;

пос. Ласпи 1,3; 2,4(лесхоз).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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