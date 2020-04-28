2020-04-28T18:04:48+03:00
Общество

Власти Симферополя берут разрешение на снос каждого дерева у премьер-министра республики

Работа с зелеными насаждениями координируется на самом высоком уровне
Анастасия ГОНЧАРОВА
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За каждым деревом Симферополя присматривает сам председатель правительства республикиЗа каждым деревом Симферополя присматривает сам председатель правительства республикиФото: Анастасия ЖУКОВА
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Снос деревьев в Симферополе теперь согласовывается с премьер-министром республики.

Об этом на пресс-конференции заявила глава администрации крымской столицы Елена Проценко.

- С зелеными насаждениями у нас существует проблематика. Сейчас снос или спил деревьев согласовывается с председателем Совета министров. Мы как бы вышли на этот уровень, потому что общественность имела очень много претензий, - отметила Елена Проценко.

Она заверила, что коммунальщики при этом следят за состоянием деревьев на улицах. В скором времени аварийные обязательно уберут и заменят молодыми саженцами.

- По этому вопросу будем обязательно работать с общественностью, дендрологами. Аварийные деревья непременно будем сносить, - рассказала глава администрации Симферополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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