Власти Симферополя берут разрешение на снос каждого дерева у премьер-министра республики
Снос деревьев в Симферополе теперь согласовывается с премьер-министром республики.
Об этом на пресс-конференции заявила глава администрации крымской столицы Елена Проценко.
- С зелеными насаждениями у нас существует проблематика. Сейчас снос или спил деревьев согласовывается с председателем Совета министров. Мы как бы вышли на этот уровень, потому что общественность имела очень много претензий, - отметила Елена Проценко.
Она заверила, что коммунальщики при этом следят за состоянием деревьев на улицах. В скором времени аварийные обязательно уберут и заменят молодыми саженцами.
- По этому вопросу будем обязательно работать с общественностью, дендрологами. Аварийные деревья непременно будем сносить, - рассказала глава администрации Симферополя.
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ИСТОЧНИК KP.RU