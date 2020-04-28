Следком начал проверку из-за некачественных консерв в сухпайке сакских школьников

28 Апр 2020 2020-04-28T18:54:21+03:00

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В Крыму проводят расследование по факту предоставления школьникам из города Саки некачественных консервов, которые были в составе сухих пайков. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

- В ходе мониторинга средств массовой информации на одном из новостных порталов Республики Крым было выявлено сообщение о том, что родители школьников при вскрытии рыбных консервов обнаружили: данная продукция испорчена, и ее нельзя употреблять в пищу, - уточнили в пресс-службе.

Следственный отдел по городу Саки начал процессуальную проверку по этому поводу. Предстоит выяснить, как закупали и выдавали школьникам сухпайки. Также следователи выяснят, кто из должностных лиц был ответственным за выдачу продуктов, и была ли у фирмы-поставщика разрешительная документация.

Напомним, что крымские школьники начали получать сухие пайки с начала апреля. Их выдают ученикам, которые ранее получали бесплатное питание и сейчас находятся на дистанционном обучении.

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ИСТОЧНИК KP.RU