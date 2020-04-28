2020-04-28T18:54:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Следком начал проверку из-за некачественных консерв в сухпайке сакских школьников

Предстоит выяснить, как закупали и выдавали ученикам продукты
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Крыму проводят расследование по факту предоставления школьникам из города Саки некачественных консервов, которые были в составе сухих пайков. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

- В ходе мониторинга средств массовой информации на одном из новостных порталов Республики Крым было выявлено сообщение о том, что родители школьников при вскрытии рыбных консервов обнаружили: данная продукция испорчена, и ее нельзя употреблять в пищу, - уточнили в пресс-службе.

Следственный отдел по городу Саки начал процессуальную проверку по этому поводу. Предстоит выяснить, как закупали и выдавали школьникам сухпайки. Также следователи выяснят, кто из должностных лиц был ответственным за выдачу продуктов, и была ли у фирмы-поставщика разрешительная документация.

Напомним, что крымские школьники начали получать сухие пайки с начала апреля. Их выдают ученикам, которые ранее получали бесплатное питание и сейчас находятся на дистанционном обучении.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ялтинский бизнес потратил 9 миллионов рублей на оборудование для больниц города
В Евпатории поднимут Знамя Победы над мемориальным комплексом «Красная горка»
Следком начал проверку из-за некачественных консерв в сухпайке сакских школьников
В Симферополе и Севастополе 29 апреля частично отключат электричество
Власти Симферополя берут разрешение на снос каждого дерева у премьер-министра республики
В центре Симферополя сносят торговые ларьки ради памятника Амет-Хан Султану
В Саках школьникам раздали сухпайки с негодными консервами
Власти Симферополя решили пересмотреть обустройство площади Куйбышева
В Симферополе построят еще три школы
Первые многоуровневые парковки в Симферополе появятся возле онкодиспансера
В этом году в Симферополе заасфальтируют 21 улицу
«Сносить не будем!»: В администрации Симферополя пообещали быстро оформить землю в Каменке
Около двух тысяч машин приехали через Крымский мост за минувшие сутки
Больную коронавирусом 95-летнюю бабушку возили по трем больницам Крыма
В конце мая Симферополь начнет получать пресную воду из двух водозаборов
Власти Симферополя рассказали, сколько нужно денег на реконструкцию набережной Салгира
В Крыму начали принимать заявления на выплаты безработным родителям
В Керчи прошла репетиция авиационной части Парада Победы
В городах Крыма появятся портреты ветеранов Великой Отечественной
Приехавших в Крым граждан Украины до обсерваторов будет вести полиция
Крымчанину грозит тюрьма за ложный звонок о минировании вокзала
Крымчане голосуют за открытие салонов красоты и строительных магазинов