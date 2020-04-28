Ялтинский бизнес потратил 9 миллионов рублей на оборудование для больниц города

28 Апр 2020 2020-04-28T18:58:58+03:00

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Ялтинский бизнес купил для медучреждений региона оборудование на 9 миллионов рублей, необходимое для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Кроме того, за счет предпринимателей проведен ремонт ялтинских больниц.

В числе приобретенного оборудования 4 аппарата искусственной вентиляции легких, анестезиологическая станция, 10 портативных прикроватных мониторов, 10 функциональных медицинских механических кроватей, 2 аспиратора для неотложной помощи, 2 дефибриллятора, 15 медицинских тумб и 6 медицинских кроватей, а также средства индивидуальной защиты – очки, респираторы, бахилы, шапочки.

Напомним, в Ялте с начала периода повышенной готовности к ЧС выявлено самое большое количество больных covid-19. За последние сутки их количество увеличилось на 7 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU