2020-04-28T20:28:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Крыма Сергей Аксенов о продлении режима всеобщей самоизоляции до 11 мая: «Нужна дисциплина»

Сергей Аксенов принял участие в совещании Владимира Путина и глав регионов, где было принято решение о продлении режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса
Анастасия ЖУКОВА
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Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение о продлении режима всеобщей самоизоляции. Фото: пресс-служба главы РКГлава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение о продлении режима всеобщей самоизоляции. Фото: пресс-служба главы РК
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Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина продлить режим всеобщей самоизоляции до 11 мая.

Напомним, президент принял такое решение, так как пик эпидемии коронавируса еще не пройдет. Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением зарплаты.

Таким образом, режим всеобщей самоизоляции продлили до 11 мая включительно, все введенные в регионе ограничения сохраняются.

- Президент особо отметил, что от всех нас в этот период потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Убедительно прошу крымчан проявить эти качества и в период майских праздников. Самое лучшее, что мы можем сделать сейчас, чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом, чтобы ускорить переход к нормальной жизни, – это провести праздники дома, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Снимать ограничения в регионах начнут с 12 мая, делать это будут постепенно, исходя из эпидемиологической ситуации на местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Глава Крыма Сергей Аксенов о продлении режима всеобщей самоизоляции до 11 мая: «Нужна дисциплина»
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