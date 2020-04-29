Погода в Крыму 29 апреля: сухо и тепло до +21
29 апреля, в среду на Крымском полуострове синоптики обещают комфортный день, если брать во внимание погоду.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°, - сообщили специалисты Крымского гидрометцентра.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный до 15 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.
В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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