2020-04-29T06:09:15+03:00
Общество

Погода в Крыму 29 апреля: сухо и тепло до +21

На полуострове переменная облачность
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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На полуострове хорошая погода.На полуострове хорошая погода.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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29 апреля, в среду на Крымском полуострове синоптики обещают комфортный день, если брать во внимание погоду.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°, - сообщили специалисты Крымского гидрометцентра.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный до 15 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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