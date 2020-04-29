Крымские предприниматели уже могут подать заявки на «зарплатные» субсидии в связи с коронавирусом

29 Апр 2020 2020-04-29T09:09:13+03:00

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В Крыму начали принимать заявки на «зарплатные» субсидии, о которых ранее объявил президент.

Получить денежную поддержку могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые встали на учет в налоговой до 1 января 2020 года и работают на территории республики. Кроме того, у работодателя должны быть наемные сотрудники, которые рискуют быть уволенными из-за неполных рабочих смен или простоя.

Государственным и муниципальным учреждениям субсидии выплачивать не будут.

Заявку на выплату нужно подавать в любое отделение ГКУ РК «Центр занятости населения» с 28 апреля по 1 августа 2020 года.

Телефоны для справок:

+7 3652 54 59 74,

+7 3652 60 02 06

ИСТОЧНИК KP.RU