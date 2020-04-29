Развожаев оказался лучше Аксенова в борьбе с коронавирусом через соцсети

29 Апр 2020 2020-04-29T09:32:17+03:00

Глав российских регионов оценивали по списку из семи пунктов

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Врио губернатора Севастополя Развожаев оказался лучше главы Крыма Сергея Аксенова в использовании социальных сетей для борьбы с коронавирусом.

Развожаев занял седьмое место в рейтинге среди всех регионов РФ, тогда как Аксенов - 14-е место. Соответствующее исследование провел телеграм-канал «Иполитика». Авторы отмечают, что основная цель исследования была определить эффективность использования инструментов онлайн-коммуникации главами регионов для получения поддержки принимаемых решений от граждан России.

Глав российских регионов оценивали по списку из семи пунктов. Среди них - соответствие принятого решения курсу федерального центра, последовательность и эффективность принятых решений и оценка пользователями в аккаунтах главы региона в соцсетях. За каждый из них начислялись баллы.

Так, Аксенов набрал 13,5 балла и занял 14-е место в рейтинге эффективности. Развожаев оказался на 7 месте и набрал 15,8 балла.

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ИСТОЧНИК KP.RU