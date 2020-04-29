Симферополь украшают ко Дню Победы
В Симферополе устанавливают праздничные инсталляции к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На это из бюджета потратят 8,3 миллиона рублей.
- Мы планируем установить инсталляций на улице Толстого, площадях Ленина и Куйбышева, в сквере Победы, на Аллее Славы и воинском кладбище на улице Старозенитной, - сообщили в пресс-службе администрации города.
Также в Симферополе появятся 10 световых растяжек на улицах Александра Невского, Жуковского, Севастопольской в районе парка имени Шевченко и проспекте Победы в районе Бородинского кольца.
Первая инсталляция у Дома кино на площади Советской уже установлена, сообщает «Крымское информационное агентство».
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ИСТОЧНИК KP.RU