Симферополь украшают ко Дню Победы

29 Апр 2020 2020-04-29T09:32:54+03:00

Деньги на украшения заложили в бюджете еще в прошлом году. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Праздничные инсталляции обойдутся в 8 миллионов

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В Симферополе устанавливают праздничные инсталляции к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На это из бюджета потратят 8,3 миллиона рублей.

- Мы планируем установить инсталляций на улице Толстого, площадях Ленина и Куйбышева, в сквере Победы, на Аллее Славы и воинском кладбище на улице Старозенитной, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Также в Симферополе появятся 10 световых растяжек на улицах Александра Невского, Жуковского, Севастопольской в районе парка имени Шевченко и проспекте Победы в районе Бородинского кольца.

Первая инсталляция у Дома кино на площади Советской уже установлена, сообщает «Крымское информационное агентство».

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ИСТОЧНИК KP.RU