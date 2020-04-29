В Керчи с обрыва в море упал легковой автомобиль
В Керчи с 25-метрового обрыва в море упал легковой автомобиль «Lada Granta». Водитель не справился с управлением чудом остался жив.
Инцидент произошел накануне вечером. На место прибыли спасатели и бригада «скорой».
Сотрудники МЧС России провели работы по эвакуации и транспортировке пострадавшего к автомобилю медиков.
Водитель госпитализирован в травматологическое отделение Керченской городской больницы №1.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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