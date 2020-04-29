В Керчи с обрыва в море упал легковой автомобиль

29 Апр 2020 2020-04-29T09:58:53+03:00

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В Керчи с 25-метрового обрыва в море упал легковой автомобиль «Lada Granta». Водитель не справился с управлением чудом остался жив.

Инцидент произошел накануне вечером. На место прибыли спасатели и бригада «скорой».

Сотрудники МЧС России провели работы по эвакуации и транспортировке пострадавшего к автомобилю медиков.

Водитель госпитализирован в травматологическое отделение Керченской городской больницы №1.

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ИСТОЧНИК KP.RU