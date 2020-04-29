Хозяева фермы под Белогорском приютили волчонка

29 Апр 2020 2020-04-29T10:20:39+03:00

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Крымская семья, которая проводит режим самоизоляции на лошадиной ферме, взяла на воспитание маленького волчонка. Малыша назвали Лобо в честь персонажа одного из рассказов американского писателя-натуралиста Эрнеста Сетона-Томпсона.

Интересно, что советский фильм «Лобо» 1978 года как раз снимали там, где находится семейная ферма – около Белой скалы.

Дочь хозяина фермы рассказала, что волчонок очень любил играть и кусаться. После того, как прошло немного времени, зверь перестал кусаться, но незнакомых людей еще очень боится, подпускает к себе только членов семьи.

- Мы не знаем, убежит ли он, когда вырастет. Это его дело. Мы любим его, пока он маленький, и надеемся, что он нас тоже любит, - пояснили в видео хозяева фермы.

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Семья приютила волчонка пол Белогорском.Видео: MSN

ИСТОЧНИК KP.RU