В Крыму зарегистрировали еще 10 случаев заражения коронавирусом
В Крыму за минувшие сутки зарегистрировали 10 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте глава РК Сергей Аксенов.
- Все заболевшие выявлены в результате противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга по ранее подтвержденным случаям COVID-19. Три случая связаны с заболевшим по поезду Москва-Симферополь; трое – медработники, выявлены при обследовании контактных лиц по Алуштинской ЦГБ; еще четверо – при отработке контактов по заболевшему сотруднику РДКБ, - написал в соцсети Аксенов.
Все зараженные сейчас лежат в инфекционных больницах и получают необходимое лечение. Специалисты Роспотребнадзора определяют всех лиц, с которыми контактировали больные.
В общей сложности в Крыму зарегистрировали 89 случаев заражения коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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