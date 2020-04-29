В Крыму зарегистрировали еще 10 случаев заражения коронавирусом

29 Апр 2020 2020-04-29T10:14:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Крыму за минувшие сутки зарегистрировали 10 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте глава РК Сергей Аксенов.

- Все заболевшие выявлены в результате противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга по ранее подтвержденным случаям COVID-19. Три случая связаны с заболевшим по поезду Москва-Симферополь; трое – медработники, выявлены при обследовании контактных лиц по Алуштинской ЦГБ; еще четверо – при отработке контактов по заболевшему сотруднику РДКБ, - написал в соцсети Аксенов.

Все зараженные сейчас лежат в инфекционных больницах и получают необходимое лечение. Специалисты Роспотребнадзора определяют всех лиц, с которыми контактировали больные.

В общей сложности в Крыму зарегистрировали 89 случаев заражения коронавирусом.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU