На майские праздники прибывших в Крым туристов отправят в обсерватор

29 Апр 2020 2020-04-29T10:24:23+03:00

Люди без крымской прописки проведут две недели за счет принимающей стороны в полной изоляции

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Все туристы, прибывшие в Крым на майские праздники, подлежат обязательной изоляции в обсерватор.

Такое решение принято на заседании оперативного штаба по коронавирусной инфекции в Совете министров.

- С целью ограничить поток приезжих на полуостров на эти 12 дней, и сегодня будет указ выпущен, что все, не имеющие крымской прописки и собственности на территории Республики Крым, где они могли бы находиться, будут помещены в обсерватор на две недели, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Мера исключительная, но связанная с тем, чтобы на майские праздники ограничить миграцию.

По действующему указу прибывающие в Крым из других регионов подлежат самоизоляции на 14 по месту нахождения, либо в обсерваторе.

Обязательная изоляция под медицинским наблюдением распространялась на приезжих из-за рубежа.

Напомним, решением президента РФ с 1 по 11 мая объявлены выходными нерабочими днями.

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ИСТОЧНИК KP.RU