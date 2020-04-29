На майские праздники прибывших в Крым туристов отправят в обсерватор
Все туристы, прибывшие в Крым на майские праздники, подлежат обязательной изоляции в обсерватор.
Такое решение принято на заседании оперативного штаба по коронавирусной инфекции в Совете министров.
- С целью ограничить поток приезжих на полуостров на эти 12 дней, и сегодня будет указ выпущен, что все, не имеющие крымской прописки и собственности на территории Республики Крым, где они могли бы находиться, будут помещены в обсерватор на две недели, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Мера исключительная, но связанная с тем, чтобы на майские праздники ограничить миграцию.
По действующему указу прибывающие в Крым из других регионов подлежат самоизоляции на 14 по месту нахождения, либо в обсерваторе.
Обязательная изоляция под медицинским наблюдением распространялась на приезжих из-за рубежа.
Напомним, решением президента РФ с 1 по 11 мая объявлены выходными нерабочими днями.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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