В Крыму 1,8 тысячи человек находятся под наблюдением медиков по коронавирусу

29 Апр 2020 2020-04-29T11:08:17+03:00

1042 человека наблюдаются на дому, в стационарах находится 101 человек

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В Крыму под наблюдением медиков по коронавирусу находится 1844 человека.

- Несколько дней назад под наблюдением находилось меньше тысячи человек. Но из-за большого количества заболевших у нас и в обсерваторах прибавилось людей, и в самих больницах. Снято с наблюдения всего 58 человек, взято под наблюдение 296 человек, - сообщила вице-премьер - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

По ее словам, 1042 человека наблюдаются на дому, в стационарах находится 101 человек.

Напомним, что общее число выявленных в Крыму заболевших с коронавирусом составляет 89 человек, из них выписано 29.

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ИСТОЧНИК KP.RU