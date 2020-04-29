В Крыму 1,8 тысячи человек находятся под наблюдением медиков по коронавирусу
В Крыму под наблюдением медиков по коронавирусу находится 1844 человека.
- Несколько дней назад под наблюдением находилось меньше тысячи человек. Но из-за большого количества заболевших у нас и в обсерваторах прибавилось людей, и в самих больницах. Снято с наблюдения всего 58 человек, взято под наблюдение 296 человек, - сообщила вице-премьер - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.
По ее словам, 1042 человека наблюдаются на дому, в стационарах находится 101 человек.
Напомним, что общее число выявленных в Крыму заболевших с коронавирусом составляет 89 человек, из них выписано 29.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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