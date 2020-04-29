2020-04-29T11:08:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму 1,8 тысячи человек находятся под наблюдением медиков по коронавирусу

1042 человека наблюдаются на дому, в стационарах находится 101 человек
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Крыму под наблюдением медиков по коронавирусу находится 1844 человека.

- Несколько дней назад под наблюдением находилось меньше тысячи человек. Но из-за большого количества заболевших у нас и в обсерваторах прибавилось людей, и в самих больницах. Снято с наблюдения всего 58 человек, взято под наблюдение 296 человек, - сообщила вице-премьер - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

По ее словам, 1042 человека наблюдаются на дому, в стационарах находится 101 человек.

Напомним, что общее число выявленных в Крыму заболевших с коронавирусом составляет 89 человек, из них выписано 29.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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