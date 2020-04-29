2020-04-29T11:47:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор о ситуации с коронавирусом в Крыму: «Темпы прироста значительные»

Специалисты зарегистрировали за прошедшие сутки еще 10 случаев заражения
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Роспотребнадзор считает значительным прирост количества зараженных коронавирусом в КрымуРоспотребнадзор считает значительным прирост количества зараженных коронавирусом в КрымуФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская отметила высокие темпы прироста количества заболевших коронавирусом в регионе.

- Темпы прироста за последние дни очень значительные. Мы каждый день фиксируем [новых зараженных]. В среднем за эту неделю - до 7 случаев темп прироста. Довольно высокий, - заявила Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба.

Ранее она говорила, что пик заболеваемости в Крыму еще не пройден, и следует готовиться к росту числа заболевших. Именно так сейчас и происходит. Кроме того, республика по темпам прироста количества зараженных обошла Москву.

За минувшие сутки в республике зарегистрировали еще 10 случаев заражения, итого – 89 подтвержденных. Под наблюдением – почти две тысячи человек, несколько очагов – в медицинских учреждениях, три больницы закрыты на обсервацию и не могут оказывать помощь.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Едущим в Крым туристам пригрозили уголовными делами
Чиновникам Крыма грозят увольнениями за нарушение карантина
Полиция объявила в розыск 37 приехавших в Крым граждан
В Крыму и Севастополе накрыли подпольные оружейные мастерские
Меры социальной поддержки продлят в Крыму на весь май
Роспотребнадзор просит медиков в Крыму ограничить свои контакты из-за пандемии коронавируса
В Симферополе ищут гостиницы для размещения медиков 7-й горбольницы
Роспотребнадзор о ситуации с коронавирусом в Крыму: «Темпы прироста значительные»
В Крыму 1,8 тысячи человек находятся под наблюдением медиков по коронавирусу
В Симферополе дом ребенка «Елочка» закрыли на карантин
На майские праздники прибывших в Крым туристов отправят в обсерватор
В Крыму зарегистрировали еще 10 случаев заражения коронавирусом
Хозяева фермы под Белогорском приютили волчонка
В Керчи с обрыва в море упал легковой автомобиль
Симферополь украшают ко Дню Победы
Развожаев оказался лучше Аксенова в борьбе с коронавирусом через соцсети
Крымские предприниматели уже могут подать заявки на «зарплатные» субсидии в связи с коронавирусом
Погода в Крыму 29 апреля: сухо и тепло до +21
Глава Крыма Сергей Аксенов о продлении режима всеобщей самоизоляции до 11 мая: «Нужна дисциплина»
Ялтинский бизнес потратил 9 миллионов рублей на оборудование для больниц города
В Евпатории поднимут Знамя Победы над мемориальным комплексом «Красная горка»