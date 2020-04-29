Роспотребнадзор о ситуации с коронавирусом в Крыму: «Темпы прироста значительные»
Руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская отметила высокие темпы прироста количества заболевших коронавирусом в регионе.
- Темпы прироста за последние дни очень значительные. Мы каждый день фиксируем [новых зараженных]. В среднем за эту неделю - до 7 случаев темп прироста. Довольно высокий, - заявила Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба.
Ранее она говорила, что пик заболеваемости в Крыму еще не пройден, и следует готовиться к росту числа заболевших. Именно так сейчас и происходит. Кроме того, республика по темпам прироста количества зараженных обошла Москву.
За минувшие сутки в республике зарегистрировали еще 10 случаев заражения, итого – 89 подтвержденных. Под наблюдением – почти две тысячи человек, несколько очагов – в медицинских учреждениях, три больницы закрыты на обсервацию и не могут оказывать помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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