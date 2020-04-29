Роспотребнадзор просит медиков в Крыму ограничить свои контакты из-за пандемии коронавируса

29 Апр 2020 2020-04-29T12:23:52+03:00

Медики - на передовой борьбы с коронавирусом и подвергаются максимальному риску Фото: Алена МАРТЫНОВА

Уже три медучреждения закрыты на карантин

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Роспотребнадзор призвал руководителей медицинских учреждений ограничить контакты всех сотрудников внутри больницы и за ее пределами во время пандемии коронавируса.

Напомним, в Крыму закрыты на карантин уже три больницы из-за вспышек covid-19. Во время эпидрасследования специалисты выясняют, что зараженные сотрудники или их контактные лица совмещали работу в разных отделениях, а также активно перемещались. Из-за этого приходится закрывать и дезинфицировать целые больничные блоки.

- Очаги в медучреждениях - это всегда сложно, потому что большое количество контактных медицинских работников отстраняются от работы, часть из них переходит в условия обсервации и не могут оказывать медицинскую помощь крымчанам, - сообщила на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Она попросила медицинских работников «максимально ограничить свои контакты» во время пандемии коронавируса, чтобы уменьшить риски закрытия медучреждений.

Напомним, на сегодняшний день в Республике Крым зарегистрировали 89 случаев заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU