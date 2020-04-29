Меры социальной поддержки продлят в Крыму на весь май
Социальные меры поддержки граждан и бизнеса в Крыму будут продлены до конца мая. Решение готовит местное правительство.
По мнению властей, выход из условий карантинных ограничений будет постепенным, а значит потребительский спрос не сразу вернется на прежний уровень.
По данным Министерства соцзащиты, меры социальной поддержки за счет средств федерального бюджета за май будут переводиться на счета получателей, начиная с 6 мая.
К выплатам относятся:
- ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка;
- ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет.
К государственным пособиям относятся:
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
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ИСТОЧНИК KP.RU