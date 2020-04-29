2020-04-29T12:52:02+03:00
Общество

Меры социальной поддержки продлят в Крыму на весь май

Местное правительство уже готовит соответствующее решение
Никита ПОЛЬКО
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Бизнесу продлят льготы, гражданам - выплаты.Бизнесу продлят льготы, гражданам - выплаты.Фото: Михаил ПАТЛИС
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Социальные меры поддержки граждан и бизнеса в Крыму будут продлены до конца мая. Решение готовит местное правительство.

По мнению властей, выход из условий карантинных ограничений будет постепенным, а значит потребительский спрос не сразу вернется на прежний уровень.

По данным Министерства соцзащиты, меры социальной поддержки за счет средств федерального бюджета за май будут переводиться на счета получателей, начиная с 6 мая.

К выплатам относятся:

- ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка;

- ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет.

К государственным пособиям относятся:

- единовременное пособие при рождении ребенка;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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