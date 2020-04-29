Полиция объявила в розыск 37 приехавших в Крым граждан

29 Апр 2020 2020-04-29T13:11:39+03:00

МВД проверило больше 700 адресов по всему Крыму. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Все они наврали о месте своего пребывания на полуострове

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Полиция разыскивает в Крыму 37 человек, которые приехали в республику и не соблюдают режим обязательной самоизоляции.

Как сообщил замначальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин, 28 апреля приезжих проверяли 66 мобильных групп. Они объехали 716 адресов и нашли трех нарушителей.

- По 37 адресам предоставлена неправильная информация, люди соответственно были объявлены в розыск. Ищем их, - констатировал Смаглин.

Напомним, на 29 апреля в Республике Крым зарегистрировали 89 случаев заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU