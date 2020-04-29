Полиция объявила в розыск 37 приехавших в Крым граждан
Полиция разыскивает в Крыму 37 человек, которые приехали в республику и не соблюдают режим обязательной самоизоляции.
Как сообщил замначальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин, 28 апреля приезжих проверяли 66 мобильных групп. Они объехали 716 адресов и нашли трех нарушителей.
- По 37 адресам предоставлена неправильная информация, люди соответственно были объявлены в розыск. Ищем их, - констатировал Смаглин.
Напомним, на 29 апреля в Республике Крым зарегистрировали 89 случаев заражения коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU