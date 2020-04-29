2020-04-29T13:30:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Чиновникам Крыма грозят увольнениями за нарушение карантина

Власти на местах игнорируют требования по дезинфекции и ограничение на торговлю
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Аксенов потребовал наказать чиновников за нарушение санэпидрежимаАксенов потребовал наказать чиновников за нарушение санэпидрежима
Изменить размер текста:

От выговоров до увольнения грозит должностным лиц муниципальных образований, где выявлены нарушения санэпидрежима.

Такое поручение сегодня на заседании оперативного штаба по коронавирусу дал глава Крыма. Он объяснил, что правительство рассчитывает на местную власть, поскольку им, как никому, виднее обстановка в каждом регионе.

Такая реакция последовала на результаты проверок населенных пунктов Ленинского района, Керчи, Феодосии и Судака.

Везде выявлены нарушения на объектах торговли, скопления граждан рядом с магазинами, отсутствие санитарной обработки.

По каждому факту со всех должностных лиц теперь будут собраны объяснительные, написанные от руки, и решение об их наказании примут вечером.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Едущим в Крым туристам пригрозили уголовными делами
Чиновникам Крыма грозят увольнениями за нарушение карантина
Полиция объявила в розыск 37 приехавших в Крым граждан
В Крыму и Севастополе накрыли подпольные оружейные мастерские
Меры социальной поддержки продлят в Крыму на весь май
Роспотребнадзор просит медиков в Крыму ограничить свои контакты из-за пандемии коронавируса
В Симферополе ищут гостиницы для размещения медиков 7-й горбольницы
Роспотребнадзор о ситуации с коронавирусом в Крыму: «Темпы прироста значительные»
В Крыму 1,8 тысячи человек находятся под наблюдением медиков по коронавирусу
В Симферополе дом ребенка «Елочка» закрыли на карантин
На майские праздники прибывших в Крым туристов отправят в обсерватор
В Крыму зарегистрировали еще 10 случаев заражения коронавирусом
Хозяева фермы под Белогорском приютили волчонка
В Керчи с обрыва в море упал легковой автомобиль
Симферополь украшают ко Дню Победы
Развожаев оказался лучше Аксенова в борьбе с коронавирусом через соцсети
Крымские предприниматели уже могут подать заявки на «зарплатные» субсидии в связи с коронавирусом
Погода в Крыму 29 апреля: сухо и тепло до +21
Глава Крыма Сергей Аксенов о продлении режима всеобщей самоизоляции до 11 мая: «Нужна дисциплина»
Ялтинский бизнес потратил 9 миллионов рублей на оборудование для больниц города
В Евпатории поднимут Знамя Победы над мемориальным комплексом «Красная горка»