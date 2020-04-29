Чиновникам Крыма грозят увольнениями за нарушение карантина

29 Апр 2020 2020-04-29T13:30:19+03:00

Власти на местах игнорируют требования по дезинфекции и ограничение на торговлю

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От выговоров до увольнения грозит должностным лиц муниципальных образований, где выявлены нарушения санэпидрежима.

Такое поручение сегодня на заседании оперативного штаба по коронавирусу дал глава Крыма. Он объяснил, что правительство рассчитывает на местную власть, поскольку им, как никому, виднее обстановка в каждом регионе.

Такая реакция последовала на результаты проверок населенных пунктов Ленинского района, Керчи, Феодосии и Судака.

Везде выявлены нарушения на объектах торговли, скопления граждан рядом с магазинами, отсутствие санитарной обработки.

По каждому факту со всех должностных лиц теперь будут собраны объяснительные, написанные от руки, и решение об их наказании примут вечером.

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ИСТОЧНИК KP.RU