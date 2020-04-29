Едущим в Крым туристам пригрозили уголовными делами
Всем приезжающим и прилетающим в Крым будут вручать направления на обсервацию. В течение нескольких часов люди будут обязаны прибыть в обсерватор. Если этого не произойдет – будет наказание.
По задумке властей, если прибывший гражданин не сообщит о том, что он добрался до обсерватора, его объявят в розыск.
Если же выяснится, что человек, проигнорировавший обсервацию, окажется больным COVID-19, то на него будет возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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