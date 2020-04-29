Артиллеристы запустят салюты над тремя городами Крыма в честь Дня Победы

29 Апр 2020 2020-04-29T15:43:30+03:00

Салют выпустят в небо в 22.00. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Также военные поздравят ветеранов и возложат цветы к памятникам

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В десяти городах на Юге России буду запущены праздничные салюты в честь Дня Победы. В Крыму артиллеристы будут пускать залпы в небо над Симферополем, Севастополем и Керчью в 22.00.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, для запуска салютов используют 45 орудий и 18 салютных установок.

Также артиллерийские салюты состоятся в Ростове-на-Дону, Волгограде, Новороссийске, Владикавказе, Астрахани, Новочеркасске и Ставрополе.

Всего в войсках ЮВО подготовлено более 1,3 тысячи групп военнослужащих в составе не более пяти человек для возложения цветов к памятникам и воинским захоронениям.

Спланировано поздравление более 19 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в зоне ответственности ЮВО.

Более того, 9 мая в более чем 50 городах Юга России запланировано около ста маршрутов движения военных автомобилей с концертно-художественными бригадами и звукоусиливающей аппаратурой для поздравления граждан.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин перенес Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU