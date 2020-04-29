2020-04-29T16:25:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Только четверть крымских школ смогла перейти на дистанционную учебу

Около двух тысяч детей не имеют доступа к Интернету
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Готовность к дистанционному обучению крымских школ составляет 25%Готовность к дистанционному обучению крымских школ составляет 25%Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Только четверть крымских школ выдержала переход на дистанционный учебный процесс. По информации Минобразования Крыма, около 25% школ имеют и электронную платформу, и необходимые техсредства, подключены к электронному журналу и электронному дневнику, пишет «Крымская газета».

– Действительно, сегодня порядка двух тысяч детей не имеют подключения к Интернету. Поскольку это домашнее хозяйство, государство не может помочь за счёт бюджетных средств. Но у нас началось попечительское движение людей, которые хотят оказать помощь и в оснащении техническими средствами обучения. 110 планшетов и ноутбуков уже вручены детям, – рассказала министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.

Она уточнила, что нацпроект «Образование» включает региональный проект «Цифровая образовательная среда». Согласно этому проекту, в 2020 году 102 единицы компьютерной техники должны быть поставлены в школы. В следующем году – 300 и в 2022 году – еще 167 единиц.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Образование в Крыму и Севастополе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Севастополе, Симферополе и Симферопольском районе 30 апреля частично отключат электричество
Пассажира поезда «Севастополь - Санкт-Петербург» будут судить за поножовщину
Житель Крыма поймал в своей машине пьяных воров
Только четверть крымских школ смогла перейти на дистанционную учебу
Артиллеристы запустят салюты над тремя городами Крыма в честь Дня Победы
В Крыму произошло первое смертельное ДТП с момента начала режима самоизоляции
Едущим в Крым туристам пригрозили уголовными делами
Чиновникам Крыма грозят увольнениями за нарушение карантина
Полиция объявила в розыск 37 приехавших в Крым граждан
В Крыму и Севастополе накрыли подпольные оружейные мастерские
Меры социальной поддержки продлят в Крыму на весь май
Роспотребнадзор просит медиков в Крыму ограничить свои контакты из-за пандемии коронавируса
В Симферополе ищут гостиницы для размещения медиков 7-й горбольницы
Роспотребнадзор о ситуации с коронавирусом в Крыму: «Темпы прироста значительные»
В Крыму 1,8 тысячи человек находятся под наблюдением медиков по коронавирусу
В Симферополе дом ребенка «Елочка» закрыли на карантин
На майские праздники прибывших в Крым туристов отправят в обсерватор
В Крыму зарегистрировали еще 10 случаев заражения коронавирусом
Хозяева фермы под Белогорском приютили волчонка
В Керчи с обрыва в море упал легковой автомобиль
Симферополь украшают ко Дню Победы
Развожаев оказался лучше Аксенова в борьбе с коронавирусом через соцсети
Крымские предприниматели уже могут подать заявки на «зарплатные» субсидии в связи с коронавирусом
Погода в Крыму 29 апреля: сухо и тепло до +21
Глава Крыма Сергей Аксенов о продлении режима всеобщей самоизоляции до 11 мая: «Нужна дисциплина»
Ялтинский бизнес потратил 9 миллионов рублей на оборудование для больниц города
В Евпатории поднимут Знамя Победы над мемориальным комплексом «Красная горка»