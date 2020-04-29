Только четверть крымских школ смогла перейти на дистанционную учебу
Только четверть крымских школ выдержала переход на дистанционный учебный процесс. По информации Минобразования Крыма, около 25% школ имеют и электронную платформу, и необходимые техсредства, подключены к электронному журналу и электронному дневнику, пишет «Крымская газета».
– Действительно, сегодня порядка двух тысяч детей не имеют подключения к Интернету. Поскольку это домашнее хозяйство, государство не может помочь за счёт бюджетных средств. Но у нас началось попечительское движение людей, которые хотят оказать помощь и в оснащении техническими средствами обучения. 110 планшетов и ноутбуков уже вручены детям, – рассказала министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.
Она уточнила, что нацпроект «Образование» включает региональный проект «Цифровая образовательная среда». Согласно этому проекту, в 2020 году 102 единицы компьютерной техники должны быть поставлены в школы. В следующем году – 300 и в 2022 году – еще 167 единиц.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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