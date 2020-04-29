Житель Крыма поймал в своей машине пьяных воров

29 Апр 2020 2020-04-29T16:37:26+03:00

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В Красногвардейском районе Крыма двое пьяных парней решили обворовать припаркованный под домом микроавтобус. Разбили лобовое стекло и залезли в салон. Пока они пытались стащить цифровую технику, хозяин машины заметил происходящее и задержал преступников.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, поймав воров на горячем, владелец машины вызвал полицию.

Сотрудникам МВД горе-преступники признались, что не ожидали такой скорости реакции от хозяина машины.

Сам пострадавший также признался, что заметил воров случайно, когда поздней ночью вышел на свой балкон. Его внимание привлек тот факт, что в закрытой машине горел свет.

Теперь против крымчан возбуждено уголовное дело. Им грозит до 5 лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU