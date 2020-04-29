Пассажира поезда «Севастополь - Санкт-Петербург» будут судить за поножовщину

29 Апр 2020 2020-04-29T17:11:23+03:00

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Керченская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело против пассажира поезда «Севастополь - Санкт-Петербург».

Следствие установило, что 62-летний житель Воронежа находился в состоянии алкогольного опьянения в салоне поезда в январе текущего года. Он нанес ножом удары двум пассажирам. На железнодорожной станции Владиславовка обвиняемый оскорбил публично сотрудника транспортной полиции грубой нецензурной бранью.

Жителя Воронежа обвиняют в хулиганстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью, побоях и публичном оскорблении представителя власти (п.п. «а», «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, ст. 116 УК РФ, ст. 319 УК РФ).

Максимальное наказание за совершение наиболее тяжкого из совершенных преступлений (ч. 1 ст. 213 УК РФ) — 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU