В Севастополе, Симферополе и Симферопольском районе 30 апреля частично отключат электричество
30 апреля, в четверг в отдельных районах Севастополя, Симферополя и Симферопольского района на время пропадет электричество.
На Крымском полуострове идет ремонт электролиний, поэтому и возникают перебои с подачей тока.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Москалева, 3, 5;
ул. Полевая, 73-79 (нечет);
ул. Репина, 114-132 (чет), 105-117 (нечет);
ул. Чонгарская, 2-10а (чет), 1-13 (нечет)
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
с 8.00 до 17.00
с.Межгорное: ул.Парковая, ул.Садовая, МУП ЖКП «Скворцово»(скважина), Лагерь семейного отдыха.
с.Степное: ООО «Бивейн».
с.Скворцово: ГП ГСП Солнечное, ул.Солнечная, ул.Мира, ул.Татарская, ул.Амет Хан Султан, ул. Восточная, ул.Калинина, пер.Новый, пер.Новоселов, пер.Восточный, ул.Калинина, ул.Олимпийская, ул.Целинная, ул.Виноградная, ул.60 Лет СССР, ул.Терешковой, ул.Северная, ул.Новоселов.
СЕВАСТОПОЛЬ
с 10.00 до 16.00
пер. Новикова 15, 17;
ул. Новикова 24-А,51-В,51-К,60-А;
ул. Клубная 2-8(чет), 1-9(нечет), 15;
ул. Неглинная 2-12(чет), 5-А,9-А,1-11(нечет);
ул. Междурядная пос.1 отд.с/х Зол.балка 29;
с 9.00 до 13.00
ул. Адмирала Октябрьского,1-7;
ул. Большая Морская,48-52;15;
ул. Очаковцев, 50, 52, 60, 33-39;
ул. Шмидта,2-6;
ул. Кулакова,68-86,57-59
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